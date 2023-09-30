السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز مدينة السادات يطرح 4 مناقصات لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة والمسطحات الخضراء

جهاز مدينة السادات
جهاز " مدينة السادات "

أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وهي أعمال التشغيل والصيانة والتأمين لشبكات الإنارة بالمناطق السكنية (15، 23  - مناطق ابني بيتك " 16 – 18 – 19 – 20 " - المناطق السكنية  3 -  5 -  6 -  9 -  11 – 12 – 13، والمحور المركزي والباراميتر والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية ( 5 – 12).

وأضاف جهاز تنمية مدينة السادات أنه تم أيضًا طرح أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للمناطق السكنية  (1 – 2 – 4 – 7 – 8 - 10)، ومدخلي المدينة السكني والصناعي والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية " 1 – 2 – 4 – 7 – 8 "وحديقة المدخل السكني والصناعي والحديقة خلف جامعة المنوفية، بجانب طرح ذات الأعمال بالمناطق الصناعية (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7)، والامتداد الصناعي من الصناعية الأولى حتى الصناعية الرابعة والطريق الإقليمي وطرق برك الأكسدة ومحطة الضخ والمقابر وورش الشباب مرحلة ( أولى وثانية ) ومبنى الجهاز.

ضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة

وفي سياق متصل، وجّه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة السادات، بمواصلة ضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم شن حملة مكبرة على مدار يومين متتاليين من إدارة التنمية والأمن والعلاقات العامة بالتنسيق مع شرطة التعمير. 

 وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن إزالة كل الإشغالات الموجودة من الباعة الجائلين والمنتشرين بنطاق سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة والذين يقومون بغلق الطريق وإقامة إشغالات بالطريق العام مما يعيق الحركة المرورية ويؤدى إلى ظاهرة العشوائية بالمدينة، وتم فتح الطريق أمام المواطنين. 

txt

عاجل.. ننشر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 مبادرة سكن لكل المصريين

txt

أستاذ تخطيط: طفرة كبيرة بمصر فى مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة

ووجَّه رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جميع الإدارات المعنية، بالمتابعة الدورية داخل المناطق السكنية؛ لضبط المخالفات وإزالة جميع الإشغالات بالمدينة والتنبيه على المواطنين باتباع اللوائح والقوانين، وإلا سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جهاز تنمية مدينة السادات الشركات المسجلة بالاتحاد المصري الإنارة بالمناطق السكنية التشغيل والصيانة المسطحات الخضراء

مواد متعلقة

مبادرة "سكن لكل المصرين".. وزير الإسكان يتابع تنفيذ 2064 وحدة بالسويس الجديدة

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الأكثر قراءة

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

بعد قليل.. الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

رسالة من وزير التعليم للمعلمين والطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد

وفاة نجل سامى العدل

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

لمدة 3 أيام.. انعقاد مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة