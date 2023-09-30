تعرف على رسالة "سفراء ضد الفساد" من الإسكندرية

انطلقت فعاليات معسكر تدريب المدربين للبرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة للفساد من أجل تعزيز قيم النزاهة والشفافية تحت شعار "سفراء ضد الفساد" بحضور وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك من محافظة الإسكندرية، حيث تم الاعلان عن البرنامج وتقدم ٧٨٥ مشاركا، وتم اختيار ٤٥ مدربا لجميع المحافظات، وفقا لمعايير ومتطلبات البرنامج، كما تم اختيار ٢٧ منسقا و٣٠ ميسر للمحافظات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء)، وجمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان "مشروع وطن" ومركز خدمات التنمية.

كما استهدف البرنامج تدريب المدربين على إكسابهم مهارات خاصة بعدد من المحاور والقيم المجتمعية من أجل القضاء علي صور الفساد المختلفة في المجتمع.

القيم المجتمعية

وتناول الدليل التدريبي عددا من القيم المجتمعية وآلية تنفيذ مبادرات لتخدم قضايا مجتمعية عن طريق التخطيط التشاركي مع مديري المديريات، وأيضا تناول الدليل مفاهيم الأمن السيبراني والحماية والتصدي للفساد في الفضاء الإلكتروني، كما أهدت الجمعية نسخة من الدليل التدريبي لبرنامج سفراء ضد الفساد، إلى وزير الشباب والرياضة وأثنى على المشاركة الفعالة والتعاون المثمر مع الجمعية، من خلال العمل علي تطوير البرنامج وتطوير الدليل التدريبي ليتناسب مع الاستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٣٠، وذلك من خلال مركز خدمات التنمية.

خدمات التنمية

وأشار الدكتور هشام عيسي مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، إلى أن استمرار نهضة الأمم يعتمد على قدرتها على حماية والحفاظ على قيمها ومبادئها السامية؛ انطلاقا من الماضي إلى التطلع لمستقبل أفضل، لافتًا إلى أن الاستثمار في تعليم الأطفال والنشء علي المبادئ والقيم والأخلاق هو عصب عملية التنمية للوطن.

ونوهت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان، أن برنامج سفراء ضد الفساد هو النواة لمجتمع قوي متماسك لا يعوقه أي موانع لتحقيق التنمية.

وأكدت “القصاص”، أن الفساد وباء يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة في المجتمعات فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون مما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ويعرقل التنمية.

ونوهت أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد المرجع العالمى لمكافحة الفساد، وكيفية التعاون بين دول العالم فى المجالات المرتبطة، حيث انضمت مصر للاتفاقية فى ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

كما تقدمت بالشكر للقيادة السياسية، حيث منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، رفع شعار "مكافحة الفساد".

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة