«سفراء ضد الفساد» يُنظم ورشة عمل لتدريب طلائع مركز شباب الكفر بالدقهلية

نفذ مركز شباب الكفر الجديد التابع لإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تدريبية لسفراء ضد الفساد.

حضر الفعالية كل من ابراهيم أبوالغيط رئيس قسم الطلائع بالإدارة، ومي الهواري المدير التنفيذي بالمركز، وأحمد ممدوح المدير المالي بالمركز، ومحمد رزق مشرف الأنشطة، وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

يهدف المشروع إلى تمكين الطلائع بمركز الشباب لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع كسفراء وميسرين، بالإضافة الى "التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن، وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد إيهاب شعير مدير الإدارة، أن المشروع يهدف كذلك إلى زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب، وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم، مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الإيجابي للأفضل، بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك.

ويتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة منها (نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز- الحد من التحرش – المسئولية - مواجهة الشائعات- والحفاظ على الممتلكات العامة)، مشيرًا إلى أن البرنامج في صورته الحالية مر بمرحلة أولى استهدفت إعداد دليل تدريبى وخطة عمل لوضع الخطوط العامة لتقليل ومحو نسبة الفساد المجتمعى، علاوة على إعداد ورش عمل تفاعلية في مجموعة من الموضوعات الحياتية.

وتأتي ورشة العمل التدريبية لمشروع سفراء ضد الفساد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيهاب شعير مدير عام إدارة شباب ميت سلسيل.

IMG-20230807-WA0128

IMG-20230807-WA0129