الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«سفراء ضد الفساد» يُنظم ورشة عمل لتدريب طلائع مركز شباب الكفر بالدقهلية

جانب من الورشه
جانب من الورشه

نفذ مركز شباب الكفر الجديد التابع لإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تدريبية لسفراء ضد الفساد.

حضر الفعالية كل من ابراهيم أبوالغيط رئيس قسم الطلائع بالإدارة، ومي الهواري المدير التنفيذي بالمركز، وأحمد ممدوح المدير المالي بالمركز، ومحمد رزق مشرف الأنشطة، وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

يهدف المشروع إلى تمكين الطلائع بمركز الشباب لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع  كسفراء وميسرين، بالإضافة الى  "التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن، وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد إيهاب شعير مدير الإدارة، أن المشروع يهدف كذلك إلى زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب، وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم، مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الإيجابي للأفضل، بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك.

ويتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة منها (نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز- الحد من التحرش – المسئولية - مواجهة الشائعات- والحفاظ على الممتلكات العامة)، مشيرًا إلى أن البرنامج في صورته الحالية مر بمرحلة أولى  استهدفت إعداد دليل تدريبى وخطة عمل لوضع الخطوط العامة لتقليل ومحو نسبة الفساد المجتمعى، علاوة على إعداد ورش عمل تفاعلية في مجموعة من الموضوعات الحياتية.

وتأتي ورشة العمل التدريبية لمشروع سفراء ضد الفساد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيهاب شعير مدير عام إدارة شباب ميت سلسيل.

IMG-20230807-WA0128
IMG-20230807-WA0128
IMG-20230807-WA0129
IMG-20230807-WA0129
IMG-20230807-WA0127
IMG-20230807-WA0127
شباب الكفر الجديد الكفر الجديد ميت سلسيل ورشه عمل الفساد
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

مصدر أمنى: هبوط حاد بالدورة الدمورية أدى لوفاة مواطن بقسم دارالسلام

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

عاشرها وحملت منه وأجهضت.. الإعدام لأب هتك عرض نجلتة بمطروح

شيخ الحارة.. «الوثائقية» تصنع ملحمة تليق بـ«أسامة أنور عكاشة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية