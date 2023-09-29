"كابيتانو مصر".. شوط أول ناري بين فريقي سمير كمونة وهشام حنفي

عرضت الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، تفاصيل الشوط الأول من المواجهة التي جمعت فريق كابتن سمير كمونة وكابتن هشام حنفي، حيث انتهى بتقدم فريق مدحت فقوسة الذي يقوده “كمونة” ومعه أحمد فرج، بهدف على حساب فريق هشام عبدالرسول الذي يقوده هشام حنفي وأشرف يوسف.

برنامج "كابيتانو مصر"

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" الذى يعد أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط.