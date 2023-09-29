الباز: المتحدة الكيان الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيرًا وانتشارًا الآن

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المتحدة الكيان الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيرًا وانتشارًا الآن، لافتًا إلى أن المسئولين عن الشركة وضعوا قواعد العمل لتغطية الانتخابات الرئاسية.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن المتحدة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين ، وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

الشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية

وأشار إلى أن الشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات وإجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين، بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.