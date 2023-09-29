مدحت صالح لجمهوره بحفل "الأساتذة 2": بحبكم وبحب الأوركسترا

أبدع المطرب مدحت صالح في تقديم أغنية “عشانك يا قمر” للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والتي قام بتقديمها ضمن حفل “الأساتذة 2” المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

وقال “مدحت” لجمهوره بعد انتهاؤه من غناء الأغنية موجهًا الحديث لجمهوره سواء الحضور أو المشاهدين خلال قناة الحياة: “بحبكم، وبحب الأوركسترا كمان”، ليتهافت الجمهور بترديد الإشادة بالحفل وإعرابهم بحبهم الشديد بمطربهم المفضل.

يقام حفل “الأساتذة 2” بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصري، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي مع الحفاظ على طابعه الفريد.

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.