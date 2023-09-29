عن فيديو "المهدي المنتظر".. استشاري: "يعاني من اضطرابات نفسية"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو متداول لشخص يدّعي أنه المهدي المنتظر.

وعلق الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، على قناة "النهار"، على الفيديو المُتداول قائلا: "هذا الشخص أولا هو يعاني من اضطرابات نفسية، وهو شخص يريد أن يسلط الضوء على نفسه، وهناك فرق بين شخص مريض باضطرابات نفسية، وشخص آخر يعاني من ضلالات وأوهام العظمة، وهناك فرق بين الإثنين".

وأضاف: هناك من يتعرض لضغوط تؤثر عليه، فيتحول إلى شخص يرى أنه عظيم مخلص للعالم وأن له رسالة ويجب أن يكون له اتباع".

أسباب ادعاء الشخص بأنه المهدي المنتظر

وتابع: “الخطر ليس في هؤلاء، لأنهم مرضى، ولكن الخطر في وجود تابعين لمثل هؤلاء، وهناك من يرى أنه المسيح وهناك من يرى أنه نبي أو قائد عسكري”.

ونوه إلى أن ظاهرة إدعاء كثيرون على أنهم المهدي المنتظر مؤخرًا، ترجع لأسباب نفسية عدة، وتعرضهم لحوادث معينة، وعلينا أن نتجاهل هؤلاء، وأن يتم علاجهم على أيدي متخصصين.