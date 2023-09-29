الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حازم عمر: الطبقة شديدة الثراء لن تدعمنى فى الانتخابات الرئاسية

حازم عمر
حازم عمر

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، إن حملته ستدير المنافسة في الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة واحترام، مؤكدَا أنه لن يتعرض لأي مرشح بأي تجاوز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نتبارى ونتنافس في حب مصر، وحب العمل العام، لا يجب أن تنقلب المنافسة الانتخابية لتراشق".

حازم عمر: لا بد من تخفيف حدة الاستقطاب

ولفت إلى أن أول بند في برنامجه تخفيف حدة الاستقطاب، منوهًا أن قناعة المواطن والناخب بالمرشح ورؤيته وبرنامجه ومدى عملية البرنامج وإقناع الناخب بإمكانية تطبيقها هو المهم.

وأردف: "لا يوجد مرشح يرضي كافة الناخبين، وأنا مثلا متبني أيدلوجيتي يسار الوسط تعطي اهتمام أكبر للطبقات المتوسطة والضعيفة، أما الطبقة شديدة الثراء ستتجه لمرشح اليمين".

وختم: "أخاطب فئة معينة، هي الرصيد اللي هيدعمني دون التحقير من شأن البرامج الأخرى، والاقتصاد مدارس، والسياسي الجيد هو من يتمتع برؤية اقتصادية ثاقبة".

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