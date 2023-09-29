برلماني: الرئيس السيسي قدم رؤية مستقبلة لآليات مواجهة التضخم

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلا: “كلمة صريحة ومباشرة للشعب، بأن الدولة قادرة على السير وسط التحديات وأن الصعاب إلى زوال وأن الاقتصاد المصري الذي استطاع الصمود أمام جائحة كورونا وارتفاع الأسعار والتضخم العالمي، قادر على مواصلة نجاحاته وإنجازاته”.

أسباب أزمة النقد الأجنبي

وأشاد “القماطي” في تصريحات له، بتأكيد الرئيس السيسي على أن رفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، أملا فى احتواء التضخم، استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية، إلى الدول الغنية ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبى، التى يمر بها اقتصادنا، والعديد من الاقتصادات الناشئة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما قاله الرئيس السيسي حول أن السنوات الأخيرة من العمل التنموى المكثف غير المسبوق فى حجمه ونطاقه وسرعته، أثمرت عن صلابة وصمودا ومرونة كبيرة، لاقتصادنا القومى بما يدفعنا إلى اليقين، بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب، لاسيما وأننا نبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة، للتخفيف من آثارها على الشعب، مع الحفاظ فى ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة، لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى وأمن الطاقة للمواطنين، رغم الظروف العالمية الصعبة فى هذين المجالين.

ولفت “القماطي” إلى أن كلمة الرئيس تضمنت كذلك رؤية للمستقبل وتجاوز الأزمات الموجودة سريعا.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف في ذكرى المولد النبوي الشريف، أن العالم يمر بظروف دقيقة لم تحدث منذ عقود، بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها "كورونا" وتداعياتها الاقتصادية العميقة الأثر، وما أعقب ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية، ثم تسببت الأزمة الروسية- الأوكرانية في تفاقمها بشدة؛ مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، أملًا في احتواء التضخم.