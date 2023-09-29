الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النرويج تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا

النرويج
النرويج

قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة، إن البلاد انضمت إلى فنلندا ودول البلطيق وبولندا في حظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات غربية تهدف إلى تجريد روسيا من الدخل الذي تستخدمه لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت في بيان "من المهم أن تكون العقوبات فعالة حتى نتمكن من منع أكبر قدر ممكن من الدخل الذي تحتاجه الدولة الروسية لتمويل الحرب

وأضافت وزارة الخارجية أن المركبات المملوكة لمواطنين نرويجيين أو مواطنين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقيمون بشكل دائم في روسيا أو أفراد أسرهم ستعفى من الحظر، الذي ينطبق على المركبات التي تحتوي على تسعة مقاعد أو أقل.

وكانت فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا فرضت حظرا مماثلا بعد توجيهات من المفوضية الأوروبية.

حدود بين البلدين

وأفاد رئيس الأركان النرويجي، الجنرال آيريك كريستوفرشن، بأن القوات الروسية المتمركزة في القطب الشمالي بالقرب من النرويج، أصبحت أقل من العدد الذي كانت عليه قبل الحرب مع أوكرانيا.

وقال كريستوفرشن، في حديثه بعد اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في أوسلو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم "جيدًا" أن الحلف لا يشكل تهديدًا لروسيا.

وأضاف: "على حدودنا، على الحدود الروسية، ربما يتبقى 20 بالمئة أو عدد أقل من القوات الروسية، مقارنة بما كانت عليه قبل 24 فبراير 2022"، مردفًا بالقول: "لو كان يعتقد أننا نهدد روسيا، لما كان باستطاعته نقل قواته إلى أوكرانيا لخوض الحرب هناك".

يذكر أن النرويج عضو في حلف شمال الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع روسيا في منطقة القطب الشمالي، وتقع الدولة الشمالية على حدود شبه جزيرة كولا، مقر معظم أسلحة روسيا النووية وأسطولها الشمالي الذي يدير الغواصات النووية.

وقال الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، خلال المؤتمر ذاته، إن "هذا النمط من السلوك الروسي ينطبق أيضًا على كيفية تعاملها مع فنلندا المجاورة بعد انضمامها إلى الحلف، في أبريل".

وأضاف باور: "تعلم روسيا أن حلف شمال الأطلسي لا يشكل تهديدًا لأننا لا نعتزم مهاجمتها، وإلا لكان رد فعلها على انضمام فنلندا مختلفًا تمامًا".

فنلندا بولندا روسيا أوكرانيا الحرب

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