دوري أبطال إفريقيا.. كهربا يضيف ثاني أهداف الأهلي في شباك سانت جورج

تمكن محمود عبد المنعم كهربا، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك سانت جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

وكان كهربا قد تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33 من رمضان يوسف مدافع سانت جورج.

وسجل أفشة هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء حيث سددها فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس سانت جورج الإثيوبي.

ويعد هذا الهدف الأول هو الأول الذي يسجله أفشة من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2019.

في الدقيقة 18 هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة من إمام عاشور انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 23 سدد أحمد عبد القادر كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الشباك الجانبية.

كهربا يواصل مسلسل إهدار الفرص وأضاع فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 28 بعد تمريرة بوجه القدم رائعة من إمام عاشور إلى أحمد عبد القادر الذي مرر الكرة لكهربا أمام المرمى لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

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تشكيل الأهلي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة سانت جورج كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.