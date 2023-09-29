الزراعة: عقد مزاد أقطان الوجه القبلى.. واستقبال محصول بحرى الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، عن انطلاق موسم تسويق القطن "2023/ 2024" وعقد المزاد الثاني لأقطان الوجة القبلي واستقبال مراكز التجميع لأقطان الوجه البحري الأسبوع المقبل.

وأشار "رضوان" إلى أنه مع بداية الموسم الجديد والإعداد له، صدر القرار الوزارى المشترك لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير التجارة والصناعة رقم 310 لسنة 2023، بتشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 لمتابعة نظام تداول القطن الزهر موسم 2023 /2024.

لجنة القطن

وأضاف "رضوان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة التنفيذية تختص بوضع الأسس والأطر الاستراتيجية لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول "2023 /2024"، ومتابعة تنفيذ تداول محصول القطن فى مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنه التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، واعتماد اسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجاره المسجله المزادات ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها.

توريد أقطان المزارعين

وأوضح مدير معهد القطن، أنه يتم توريد أقطان المنتجين في موعد أقصاه "30 /11 /2023" للوجه القبلي، و28 /2 /2024 للوجه البحري، ولن يقبل توريد أى أقطان بعد هذا التاريخ سواءً فى مراكز التجميع أو المحالج بغرامات أو بدون غرامات.

وتابع: سعر ضمان أقطان الوجة القبلي 4500 جنيه للقنطار الزهر، وسعر ضمان أقطان الوجة البحري 5500 جنيه للقنطار الزهر، مع تحديد رتبة الاساس جـ +1/4 ومعدل التصافي لكل صنف كما هو موضح بالجدول التالى:-الصنف جيزة و95 جيزة 98 سوبر، وجيزة ـ86 سوبر، وجيزة 94 سوبر، و97 إكسترا وجيزة 45 إكسترا، وجيزة 87 إكسترا وجيزة 92 إكسترا وجيزة 93 إكسترا.