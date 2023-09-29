الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

اليوم العالمي للقلب.. كيفية تحسين نمط الحياة للمرضى وتجنب المضاعفات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحتفل العالم كل عام في الـ 29 من سبتمبر بيوم القلب العالمي، وهو مناسبة هامة للتوعية بأمراض القلب وأهمية العناية الصحية به، ففي السطور التالية يسلط الخبراء بموقع "better health" الضوء على التعليمات الغذائية الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، بالإضافة إلى بعض النصائح لتحسين نمط حياتهم العامة.

الأمراض القلبية تعد من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى وفاة البشر على مستوى العالم، ولذا فإن الوقاية والاهتمام بالقلب يعدان أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة جيدة وتجنب المشاكل القلبية، حيث توضح الدراسات أن نمط الحياة والتغذية السليمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

تشنجات وتوقف عضلة القلب.. التحريات تكشف سبب وفاة عامل داخل مزرعة بالدقهلية

في البداية يجب أن يتبع مرضى القلب نظامًا غذائيًا صحيًا يهدف إلى خفض مستوى الكولسترول في الدم وضغط الدم، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والملح. 

كما يوصى بشدة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتي تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي، هناك بعض النصائح لتحسين نمط حياة المصابين بأمراض القلب، فعلى سبيل المثال، يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والسعي للحفاظ على وزن صحي ومناسب، والابتعاد عن التدخين واستهلاك الكحول بشكل معتدل.

كيفية تحسين نمط الحياة للمرضى

نوه الخبراء على أهمية أخذ العلاجات الموصوفة من قبل الأطباء بانتظام، وتجنب ترك الأدوية دون استشارة طبية، فالالتزام بالعلاج مسألة حيوية للسيطرة على أمراض القلب وإبقاءها تحت السيطرة.

أوضح الخبراء، أن يوم القلب العالمي يذكرنا بأهمية الاهتمام بصحة قلوبنا والعمل على تبني نمط حياة صحي، ومن خلال إتباع التعليمات الغذائية الصحية وتحسين نمط حياة المصابين بأمراض القلب، حيث يمكننا الحفاظ على صحتنا القلبية والعيش بحياة سعيدة وصحية.

المرض النادر والأشرس.. أسباب سرطان القلب وأحدث الابتكارات في علاجه

على الرغم من عدم وجود طعام سحري واحد لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن بعض الأطعمة مهمة لصحة القلب والتي تشمل الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسردين والتونة والسلمون التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية. 

وقد ثبت أن هذا النوع من الدهون يقلل من الدهون الثلاثية، حيث يزيد من مستويات الكوليسترول الحميد، ويحسن مرونة الأوعية الدموية ويخفف الدم، مما يجعله أقل عرضة للتجلط ومنع تدفق الدم.

اليوم العالمي للقلب الأمراض القلبية أمراض القلب التغذية السليمة مرضى القلب الفواكه والخضروات

مواد متعلقة

المرض النادر والأشرس.. أسباب سرطان القلب وأحدث الابتكارات فى علاجه

كيف يؤثر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية؟

في يومه العالمي.. ما سبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

كيف يزيد المرض النفسي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

باليوم العالمي.. خبراء يوضحون العلاقة بين التوتر النفسي وأمراض القلب

من الذكاء الاصطناعي للواقع الافتراضي.. تطورات جديدة لعلاج أمراض القلب

الأكثر قراءة

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

"الدستور" يحصل على خريطة كنوز مصر من الزمرد والفيروز وأماكن تواجدهما

ضربته بالشيشة.. سعد الصغير يستغيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته برلنتى عامر

مَن المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024 حتى الآن؟ (إنفوجراف)

“بالشيكولاتة والمناديل”.. سيدة تضع مولودها داخل قطار أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة