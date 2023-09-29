أزمات ارتفاع درجة الحرارة في iPhone 15 يثير ذعر مستخدميه

تواجه شركة آبل العملاقة شكاوى من المستخدمين بشأن ارتفاع درجة حرارة هواتفها الجديدة iPhone 15، حيث يزعم بعض العملاء أن إطار التيتانيوم يصبح ساخنًا للغاية بحيث لا يمكن حمله.



ويحمل منتدى مجتمع صانع iPhone تعليقات العملاء حول iPhone 15 Pro وPro Max، مدعيًا أن الهواتف ترتفع درجة حرارتها.



وكتب أحد المستخدمين: "لقد حصلت على iPhone 15 Pro الجديد وهو ساخن جدًا، وهو ساخن جدًا بحيث لا يمكن حمله".

وكتب آخر: “بشرتي تؤلمني!!! ماذا يحدث مع iPhone 15 Pro Max؟؟”



كما أن هناك العديد من المنشورات في منتدى Apple تشير إلى ارتفاع درجة حرارة سلسلة iPhone 15 Pro، حيث نشر أحد المستخدمين صورة لجهاز iPhone 15 الخاص به بجوار مقياس حرارة يسجل درجة حرارة 111 فهرنهايت (44 درجة مئوية). هناك أيضًا منشورات على X وReddit.

ارتفاع درجة الحرارة





وقال Ming-Chi Kuo، محلل Apple في TF International Securities، إن أي مشكلة ارتفاع درجة الحرارة ربما كانت بسبب "التسويات" في تصميم الهاتف حيث حاولت الشركة تقليل وزن المنتج.



ويحتوي طراز iPhone Pro على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو موصل رديء للحرارة، مما قد يعيق قدرة الهاتف على تشتيت الحرارة، في السابق استخدمت شركة آبل الفولاذ المقاوم للصدأ في هواتفها المتطورة.



وكتب كو: "السبب الرئيسي هو على الأرجح التنازلات التي تم إجراؤها في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف، مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة الحرارية".



وقال إن شركة آبل ستعالج المشكلة على الأرجح من خلال تحديثات البرامج. وقال كو إن المشكلة المبلغ عنها من غير المرجح أن تكون ناجمة عن شريحة جديدة مصنوعة في تايوان تم نشرها في نماذج Pro.



ومع ذلك، أشار المحلل إلى أن المشكلة قد تؤثر على مبيعات iPhone Pro إذا لم تتم معالجتها. تم طرح iPhone 15 للبيع الأسبوع الماضي. في المملكة المتحدة، يبدأ السعر من 799 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الأساسي إلى 999 جنيهًا إسترلينيًا للطراز Pro و1199 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الأكبر Pro Max.



وقال كو: “إذا لم تعالج شركة آبل هذه المشكلة بشكل صحيح، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الشحنات على مدار دورة حياة المنتج لسلسلة iPhone 15 Pro”.

