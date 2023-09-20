الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقاومة للرطوبة والغبار.. "آبل" تكشف مواصفات السماعات اللاسلكية الجديدة

سماعة آبل اللاسلكية
سماعة آبل اللاسلكية

كشفت شركة "آبل"، خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مواصفات السماعات اللاسلكية الجديدة والتي تتميز بمنفذ “USB-C”، في علبة الشحن الصغيرة الخاصة بها، حيث أصبح بإمكان المستخدم استعمال شاحن واحد لشحن هذه السماعات، وشحن هواتف آيفون، وحواسب آيباد الأخيرة.

كما تتميز السماعات الجديدة بمقاومة الرطوبة والغبار وفق معيار "IP54"، ما يمكن مستخدميها من استعمالها بأمان في الطبيعة وأثناء الرحلات والمغامرات.

ووفق "آبل" فقد تم تزويد علبة الشحن الخاصة بالسماعات بشرائح تمكن من شحنها لاسلكيا، عبر هواتف "iPhone 15"، و"iPhone 15 Plus"، و"iPhone 15 Pro"، و"iPhone 15 Pro Max".

كما تملك السماعات الجديدة ضعف إمكانية عزل الضوضاء الخارجية مقارنة بسماعات "AirPods"، السابقة ما يمنح المستخدم تجربة مميزة أثناء إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى.

وأيضا كشفت "آبل" عن ميزة أخرى بسماعاتها وهي ميزة الصوت التكيفي، وميزة "إدراك المحادثة"، وزوّدت بتقنيات متطورة، تجعلها قادرة على نقل الأصوات من الهواتف والأجهزة الذكية إلى الأذن بسرعة.

أبل الشحن علبة الشحن ايفون آيباد السماعات الجديدة

الأكثر قراءة

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. انقطاع الاتصالات فى درنة غداة احتجاجات شعبية

مدير الكلية البحرية السابق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" مهام القوات المصرية فى إنقاذ ليبيا

عاجل.. فيضانات ليبيا تعيد فتح قضية الألغام.. "القاهرة الإخبارية" تكشف المسئول عن إزالتها عالميا

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى المحافظات

دفن 3332 جثة من ضحايا «دانيال».. و10 آلاف عسكرى يشاركون فى عمليات البحث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى