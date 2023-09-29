"خطفت زوج صديقتها".. خبيرة علاقات توضح كيفية كشف الشخصيات المخادعة

انتشرت مؤخرًا الكثير من المشكلات الاجتماعية بين الأصدقاء، حيث تعتبر حوادث خطف الأزواج أمرًا يثير الهلع والخوف لدى العديد من الأشخاص، فهي تعتبر انتهاكًا لحرية الفرد واختراقًا للخصوصية الشخصية.

مؤخرًا نشرت عدد من الفتيات علي منصات التواصل الاجتماعي، الكثير من الفيديوهات التي تحكي غدر الصديقات لهن، والذي أدى في النهاية إلي "خراب البيت" والانفصال، فهذه الحوادث قد تكون شائعة في مجتمعنا اليوم، مما يدعو العديد من الأفراد للبحث عن وسائل للكشف عن هذه الشخصيات المشبوهة والاحتراس منها.

من أجل توضيح كيفية الكشف عن هذه الشخصيات، قدمت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي ميادة عابدين، عدد من النصائح والعلامات التي تساهم في الكشف عن هؤلاء الصديقات.

خبيرة علاقات توضح كيفية كشف الشخصيات الغير سويه:

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة خطف الأزواج، وهي حالة خطيرة تتطلب الكثير من الحذر واليقظة، من أجل توضيح كيفية كشف هذه الشخصيات المشبوهة وتجنب الوقوع ضحية لهم، حيث أن هناك عدة علامات قد تشير إلى وجود شخصية مشبوهة، منها عدم المصداقية والتناقضات في السلوك، والتدخل المفرط في خصوصية الشريك، والسيطرة الزائدة، والشعور بالخوف المستمر.

نوهت "عابدين" ثم عن أهمية مراقبة السلوك والتحليل الدقيق لكل تصرفات الأشخاص المحيطين لك ولزوجك، له، من أجل كشف الشخصيات المشتبه بها، حيث يجب على الأشخاص تحليل سلوك شريكهم وملاحظة التغيرات الجذرية في سلوكه، فإذا لاحظ الشخص أن شريكه بدأ يتصرف بطرق غريبة وغير معتادة، فيجب عليه أن يكون حذرًا ويقوم بتحقيق المزيد من المعلومات.

أشارت خبيرة الإرشاد، إلى ضرورة بناء قاعدة قوية من الثقة والتواصل الجيد بين الأزواج، حيث يجب على الأزواج التركيز على بناء علاقة صحية وقوية تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل، كما ينبغي على كل شريك أن يتعلم تعريف حدوده الشخصية والتوقف عندما يصل الآخر لهذه الحدود لتجنب الانفصال.

وشددت على أهمية البقاء يقظًا والاستعانة بالأهل والأصدقاء المقربين في حالة الشك والاشتباه بشخصية مشبوهة، فعندما تشعر بعدم الارتياح تجاه شخص ما، لا تتردد في طلب المساعدة، كما يجب البقاء يقظًا وتوخي الحذر دائمًا لضمان سلامة العلاقة بين الطرفين.