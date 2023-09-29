بالبطاقة الشخصية.. بوتين يوقع مرسومًا بضوابط دخول الأوكرانيين لروسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوما يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.

وجاء في المرسوم: "السماح لمواطني أوكرانيا بدخول روسيا والخروج منها بموجب الوثائق التالية: بطاقة الهوية الأوكرانية بما فيها منتهية الصلاحية- جواز سفر مواطن أوكرانيا- جوازات السفر الدبلوماسية الأوكرانية- شهادة الميلاد للأطفال دون 16 سنة- جواز سفر مواطن أوكرانيا أو بطاقة الهوية للممثل القانوني للقاصر- بطاقة هوية البحارة- وثيقة سفر للعودة إلى أوكرانيا- بطاقة أفراد طواقم الطائرات".

وتابع: "يمكن لمواطني أوكرانيا دخول الأراضي الروسية، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برا إلى البلدان المجاورة على أساس "نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي"، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

مرسوم آخر للتجنيد الإجباري

في سياق متصل، وقع بوتين مرسوماً آخر بشأن التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية اعتباراً من الأول من أكتوبر.

وبحسب الوثيقة فإن 130 ألف شخص سيتم استدعائهم لخدمة التجنيد بداية الخريف.

ووقع بوتين في مارس الماضي، مرسوماً حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية مطلع شهر أبريل.

وفي أغسطس 2023، تم اعتماد قانون لرفع الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاماً، لكن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

وبرر الكرملين الإجراء الذي أقرّه النواب بأنه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.

وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضل عشرات الآلاف الفرار من البلد.

وطمأن الكرملين حينها إلى أنه "لا يتوقع إطلاقاً" أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدداً على أن هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".