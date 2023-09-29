الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالزغاريد.. توافد سيدات الإسماعيلية لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي (فيديو)

سيدات مصر
سيدات مصر

توافد عدد كبير من سيدات مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية ليعلنوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توكيلات تأييد الرئيس للترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في المحافظة وسط فرحة وزغاريد.

وقالت إحدى السيدات: «كمل يا ريس إحنا بنحبك ومعاك وفي ضهرك لاستكمال المسيرة التي حققتها في مصر كلها».

 

قناة السويس الجديدة

القناة الجديدة خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.

والمشروع عبارة عن تفريعة جديدة لقناة السويس الأصلية إلى جانب توسيع وتعميق البحيرات المرة التي هي جزء من القناة الأصلية ويستهدف المشرو تلافي المشكلات التي تتعرض لها السفن حيث توقف قوافل الشمال فترات زمنية طويلة تمتد ل 11 ساعة في البحيرات المرة والسماح للسفن العملاقة ( بغاطس 65 قدم) بالمرور بالقناة، وبالتالي زيادة دخل قناة السويس من خلال السماح لفئة جديدة من السفن بالمرور لم يكن باستطاعتها المرور من قبل وتنمية المنطقة الجديدة على ضفاف القناة الناشئة من خلال ما يعرف بمشروع ” تنمية محور قناة السويس “، وهو ما يتضمن مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية متكاملة مما يؤدي لخلق فرص جديدة للاستثمار فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في كل مراحله من الإنشاء إلى التنفيذ وما بعده، وقد تم الافتتاح في احتفال كبير دعيت إليه وفود الدول والشركات الكبرى للترويج للقناة الجديدة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعد المنطقة أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي.

مشروعات الأنفاق

ربطت مشروعات الأنفاق سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

مصر بلا عشوائيات

تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع.

إنشاء المدن الجديدة

أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجري بناؤها بمعدلات تسابق الزمن، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم.

مطارات جديدة

تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة.

مدن صناعية جديدة

تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33، 4 مليار جنيه.

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ابو صوير السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي سيدات مصر الترشح

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