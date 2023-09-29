الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة صرف صحى قرية المطمر (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية المطمر بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن مشروعات القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.


محافظ أسيوط: المحطة تشتمل على محطة الرفع وشبكات انحدار بطول 10 كم وخط طرد

حيث تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع محطة رفع صرف صحي المطمر وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 60 مليون جنيه وتشمل محطة الرفع وشبكات انحدار بطول 10 كم وخط طرد بطول 8 كم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ساحل سليم والتوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة اجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوم لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها وبتكلفة إجمالية للمشروع بقراه بلغت 850 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجرى تنفيذ 136 مشروع صرف الصحي من بينها 9 محطة معالجة بتكلفة 15 مليار و300 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى تفقد ومتابعة تنفيذ المشروعات ومعدلات التنفيذ، موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة رفع صرف صحي قرية المطمر بمركز ساحل سليم المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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