"مصر وقمة المناخ".. برنامج ثقافى مكثف بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

نظَّم قصر ثقافة حاجر العديسات بـ محافظة الأقصر، البرنامج الثقافي المكثف "مصر وقمة المناخ"، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من ٢٤ حتى ٢٨ سبتمبر الجاري.

وعقدت محاضرة بعنوان: "مصر وقمة مؤتمر المناخ" تناول خلالها ناصر خليل، مقدمة عن الاحتباس الحراري بالكرة الأرضية والتغيرات المناخية وأسباب التغيرات المناخية وأثرها على البيئة ومؤتمر المناخ وآليات التكيف التي وضعتها مصر بالتعاون مع دول العالم وحل مشكلة التغيرات المناخية، بجانب ذلك نفذت ورشة رسم عن البيئة النظيفة نفذتها شيرين محمد خير إخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

دور مصر في مواجهة تغيرات المناخ

وفي اليوم الثاني عقدت محاضرة بعنوان "دور مصر الرائد دوليًا في مواجهة التغيرات المناخية"، أوضح وليد الضوى مقدمة عن التغيرات المناخية وأثرها علي البيئة والسياسات التي اتبعتها الدولة لحل المشكلة ورفع درجة الوعي بأهمية وخطورة مشكلة التغيرات المناخية ودور الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية وتكاتف مصر مع دول العالم لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة رسم عن التلوث البيئي نفذتها شيرين محمد خير.

وفى فعاليات اليوم الثالث عقدت محاضرة بعنوان "مصر والتحول للأخضر والاعتماد علي الطاقة" تحدث وليد الضوى عن الإنسان والبيئة والمخاطر التي تواجهها مصر كنتيجة للتغيرات المناخية والسياسات التي اتبعتها مصر للتحول للأخضر والحفاظ علي البيئة من التلوث، كما نفذت ورشة رسم عن رمز اللون الأخضر وأهميته" نفذتها الفنانة شيرين محمد خير.

كما عقدت محاضرة ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير بعنوان "المشروعات القومية التي أطلقتها مصر" أوضح ناصر خليل، أثر التغيرات المناخية على الإنسان واتجاه مصر نحو الطاقة النظيفة وأهم المشروعات التي أطلقتها مصر للحد من آثار التغيرات المناخية والتأكيد علي الاهتمام بكل الفئات العمرية بالمجتمع ورفع درجة الوعي لديهم بهذه المشكلة، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وأبيات شعرية عن جمال البيئة وقصيدة عن"حب الوطن".

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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