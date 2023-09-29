زوجة أشرف فولة: قرار الرئيس السيسى جاء إنقاذًا لحياة زوجى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد استقبال المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي للاعب أشرف فولة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوجهت أسرة اللاعب بالشكر لرئيس الجمهورية، على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدم بها.

وقالت زوجة اللاعب أشرف فولة: "الحمد لله قرار الرئيس السيسي جاء في الوقت المناسب، وجئنا فورًا إلى المستشفى ووجدنا اهتمامًا كبيرًا ورعاية جيدة من قبل جميع العاملين".

وأضافت: "أشكر فخامة الرئيس على اهتمامه بالكابتن وحالته الصحية، ونشكر كل اللي تعبوا معانا".

توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة

وتم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيدًا لإجراء جراحة زراعة الكلى.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظرًا لتوافر التخصصات الطبية لحالته.