الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

المجمع الطبي للقوات
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل اللاعب أشرف فولة

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام ويقدم له كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ويعاني اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى، تمهيدًا لإجراء جراحة زراعة الكلى.

تنسيق عال للعلاج

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، نظرًا لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكر للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التى تقدم بها، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.

يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عاليًا خفاقًا فى مختلف المحافل الرياضية.

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل�اللاعب أشرف فولة
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أشرف فولة

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المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

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