الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون جنيه فى البحيرة

خطبة الجمعة اليوم
خطبة الجمعة اليوم

أعلن الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز "أبوالمطامير - كفر الدوار - حوش عيسى" بتكلفة إجمالية 11 مليونا و200 ألف جنيه، وهي مسجد الهدى- ك 6 شمال التحرير التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير على مساحة 224م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الفتح الإسلامي بقرية كوم الفرج التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير على مساحة 150م 2 بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم افتتاح مسجد النور سعيد إسماعيل التابعة لقرية الحاجر بمركز كفر الدوار على مساحة 222م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد عبدالمنعم خليل بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز حوش عيسى على مساحة 394م 2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد الأندلس الحاجر التابعة لدائرة مركز كفر الدوار على مساحة 455م 2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

خطبة الجمعة اليوم 

وأشار أبوحطب إلى أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته"، موضحا أن الرحمة من عظيم الأخلاق التي تحلى بها نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وقد تجلت الرحمة في حياة نبينا (صلوات ربي وسلامه عليه) في أعلى صورها وأبهى معانيها، واتسعت آفاقها لتشمل جميع أمته، بل جميع المخلوقات.

في السياق، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح المساجد يأتي في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

إفتتاح ٥ مساجد أوقاف البحيرة صلاة الجمعة الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة

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