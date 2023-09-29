رحيل الروائى كمال رحيم.. صوت القرية الأدبى صاحب "ثلاثية اليهود"

عن عمر ناهز السادسة والسبعين، غادر عالمنا، قبل قليل، الكاتب الروائي الكبير، كمال رحيم، صاحب ومؤلف ثلاثية اليهود، وصوت القرية المصرية الأدبي الروائي.

كمال رحيم صوت القرية المصرية الأدبي

في مسيرة كمال رحيم الأدبية والإبداعية، عدد كبير من الكتابات الروائية والقصصية، والتي تناول من خلالها عالم القرية المصرية وأجواءها، عاداتها وتقاليدها، الروابط الاجتماعية بين أهاليها، والقيم الإنسانية التي تربطها بروابط وثيقة.

ومن بين أعمال كمال رحيم، التي صدحت بصوت القرية المصرية، روايات" “أيام لا تنسي”، “قهوة حبشي”، “المليجي”، “دكاكين تغلق أبوابها”، بالإضافة إلي مجموعته القصصية “لقمة العيش”، وغيرها.

محطات في مسيرة الروائي كمال رحيم

تخرج الكاتب الروائي كمال رحيم في كلية الحقوق بجامعة القاهرة والتي نال منها درجة الدكتوراه. كما سافر مع الإنتربول المصري بفرنسا عام 1978 للعمل في مجال القانون، من خلال حصيلة تجاربه الحياتية، وضع عدد من الكتب والمولفات القانونية، نذكر من بينها كتب: السلطة في الفكرين الإسلامي والماركسي ــ النظم السياسية والقانون الدستوري ــ القانون الإداري ــ المدخل العام للعلوم القانونية ــ الإدارة العامة ــ الأساليب الدولية لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة٬ وغيرها.

حصل الكاتب كمال رحيم" علي العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها، جائزة الدولة التشجيعية والتي حصل عليها مرتين، المرة الأولي عام 2005 عن روايته “يوميات مسلم يهودي”، وبعدها بأربعة أعوام، تحديدا في العام 2009 حصل علي جائزة الدولة التشجيعية للمرة الثانية عن روايته “قلوب منهكة”. وفي العام الماضي ــ 2022 ــ نال كمال رحيم" جائزة الدولة التقديرية في الآداب كما فاز بجائزة اتحاد الكتاب عام 2018 عن روايته “أيام لا تنسي”.

كمال رحيم صاحب "ثلاثية اليهود"

وتعد “ثلاثية اليهود”، من أبرز مؤلفات الكاتب كمال رحيم"، والتي طرحتها دار العين في ثلاثة أجزاء هي: “المسلم اليهودي”، “أيام الشتات”، و"أحلام العودة".

وفي هذه الثلاثية توقف "كمال رحيم"، أمام لحظات صعبة يواجهها بطل ثلاثية اليهود"، “جلال”، لحظات زمن مشحونة بعواطف ومشاعر متضاربة وصراع مع ما هو غير إنساني في هذه الحياة، عمل يزخر بتشكيلات جمالية، تنساب دون صخب أو ضجيج.

ثلاثية الروائي كمال رحيم أبرزت حالة التسامح الديني انطلاقًا من تكامل الأديان السماوية، وقد تجلى هذا الملمح الدلالي عبر الحوار والمواقف وتنوع المكان وجدل الشخصيات، مما أعطى للرواية في أجزائها الثلاثة حيوية موصولة وتكاملًا في الفكر والإبداع.