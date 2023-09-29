الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1003 مواطنين فى قافلة علاجية بقرية كفر زين الدين بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظَّمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر زين الدين بمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس (27 - 28) سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي، منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الطبية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.        

10 عيادات متخصصة

وصرَّحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة وأسنان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1003) مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (167) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (103) حالات، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (23) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (21) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، ومرض السكري عند الأطفال.

من جهته، قدَّم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.

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