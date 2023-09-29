الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الاحتفال بالمولد النبوى".. ندوة تثقيفية للمجندين بأكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة «كلية التدريب والتنمية»، ندوة تثقيفية للمجندين، بعنوان «الاحتفال بالمولد النبوى الشريف»، حاضر خلالها مدير العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور عدد من قيادات وضباط الكلية، وعدد من المجندين بالأكاديمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة، وحياة الرسول ﷺ، والقيم الدينية السمحة، كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن، لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن، والحفاظ على مقومات الأمن والاستقرار. 

ولاقت فعاليات الندوة، استحسانا وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة، من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.

أكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية للمجندين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كلية التدريب والتنمية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ذكرى المولد النبوي الشريف

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