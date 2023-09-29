سلع غذائية لشمال سيناء ومتابعة المديريات.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ سبتمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

حالة الأمن الغذائي

خلال هذا الأسبوع، ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبوالغيط - أمين عام جامعة الدول العربية وبعض وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية.

فيما افتتح القصير، أيضا احتفالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2023 الذي عُقد بالقاهرة تحت شــــعار "معًا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الامن الغذائي، كما أطلق أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للأسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان، وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع محافظ كيب الشرقية بجنوب إفريقيا "لوبابالو أوسكار" والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة لبحث التعاون في مجال الاستزراع السمكي..

كما استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكبر قافلة منافذ متحركة، التي أطلقها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تفقد شوشة، يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديرو مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة، اصطفاف السيارات والمنافذ أمام ديوان المحافظة بمدينة العريش.

تسليم شهادات التخرج لبعض المبعوثين الأفارقة

قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بتسليم شهادات التخرج لبعض المبعوثين الأفارقة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA" والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في شمال سيناء من يوم١٩ حتي ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي العريش والشيخ زويد وبئر العبد، حيث تم علاج وفحص أكثر من 4200 رأس ماشية لصغار المربين.

ونفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد 22 محاضرة تحت عنوان المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الشتوية في 22 محافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، كما استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أبرز ما تم إنجازه بالهيئة خلال العامين الماضيين، ومنذ انتخابه رئيسًا للهيئة في دورتها الخامسة والعشرين.

كما نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية يوم حصاد أصناف الأرز السوبر سخا سوبر ٣٠٢ وسخا سوبر ٣٠٣ المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية، وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية، كذلك استضافت القاهرة المؤتمر الدولى الـ 53 للنيماتودا، وذلك للمرة الأولى خارج أوروبا وأمريكا، حيث تم مناقشة كل ما هو جديد في مجال الآفات النيماتودية.

وأعلنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، عن اختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الإفريقي، وذلك بحضور ٩٠ ممثلا من ١١ دولة إفريقية، كذلك تم تجديد الاعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد أمراض النباتات، وذلك بحصوله علي الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو (ISO/17025: 2017) في مجال تشخيص الأمراض النباتية.

بينما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمحافظتي الدقهلية وبني سويف لعلاج مواشي صغار المربين، كما أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز في قافلة المنافذ المتحركة إلى شمال سيناء بالسيارات المحملة بالأنواع المختلفة من أسماك بحيرة البردويل الطازجة.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في فاعليات احتفالية مرور ستين عامًا على إنشاء الدستور الغذائي الدولي، كما شارك في ورشة العمل المشتركة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجمعية المصرية لسلامة المحاصيل، تحت عنوان: "دودة الحشد الخريفية.. التحديات والفرص"، كذلك تم عقد ورشة عمل تفاعلية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان: "الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء"، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الأسبوع، حوالي 5300 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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