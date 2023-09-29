أحمد الطاهري: شبكة مراسلين لـ"المتحدة" في كل شبر بمصر لتغطية انتخابات الرئاسة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إننا نتواجد على الأرض في كل محافظات مصر بعدد مكثف من المراسلين، ومراسلين من أبناء هذه المحافظات يتواجدون في كل شبر بمصر.

وأضاف الطاهري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لدينا أكثر من غرفة عمليات في الأقاليم المختلفة، وغرفة عمليات بمحافظات الصعيد، وسيناء، والمنطقة الغربية، وكذلك غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج، ويدعم ذلك شبكة كبرى من المراسلين بالخارج للتصوير والتفاعل مع عمليات الانتخابات للمصريين بالخارج.

إظهار صورة حقيقية وصحيحة عما يحدث في مصر

وأكد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، أن الحرص كله على إظهار صورة حقيقية وصحيحة عما يحدث في مصر، وأن ننقل للمشاهد المصري، والعربي والدولي المعلومة الصحيحة، وأن نغلق الأبواب عن الشائعات والرد عليها في توقيتها، وبالتالي نحن أمام عمل يستدعي حالة تأهب شاملة.

وتابع: خلال الأيام القليلة الماضية أجرينا تدريبا شاملا لكل المراسلين، وهو تدريب على القواعد القانونية التي تخص العمل الإعلامي في مثل هذه الأمور وكذلك قدمنا مع الكثير من الخبراء تدريبات عملية على مهام عمل المراسل.