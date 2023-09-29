الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهري: شبكة مراسلين لـ"المتحدة" في كل شبر بمصر لتغطية انتخابات الرئاسة

الطاهري
الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إننا نتواجد على الأرض في كل محافظات مصر بعدد مكثف من المراسلين، ومراسلين من أبناء هذه المحافظات يتواجدون في كل شبر بمصر.

وأضاف الطاهري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لدينا أكثر من غرفة عمليات في الأقاليم المختلفة، وغرفة عمليات بمحافظات الصعيد، وسيناء، والمنطقة  الغربية، وكذلك غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج، ويدعم ذلك شبكة كبرى من المراسلين بالخارج للتصوير والتفاعل مع عمليات الانتخابات للمصريين بالخارج.

إظهار صورة حقيقية وصحيحة عما يحدث في مصر

وأكد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، أن الحرص كله على إظهار صورة حقيقية وصحيحة عما يحدث في مصر، وأن ننقل للمشاهد المصري، والعربي والدولي المعلومة الصحيحة، وأن نغلق الأبواب عن الشائعات والرد عليها في توقيتها، وبالتالي نحن أمام عمل يستدعي حالة تأهب شاملة.

وتابع: خلال الأيام القليلة الماضية أجرينا تدريبا شاملا لكل المراسلين، وهو تدريب على القواعد القانونية التي تخص العمل الإعلامي في مثل هذه الأمور وكذلك قدمنا مع الكثير من الخبراء تدريبات عملية على مهام عمل المراسل.

عدد مكثف من المراسلين أحمد الطاهري أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة كل محافظات مصر نتواجد على الأرض المراسلين

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود المبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة وجودة حياة المصريين

حفل "الأساتذة 2" على "الحياة" الليلة

أستاذ جهاز هضمى: تجربة مكافحة فيروس سى فى مصر ناجحة وغير مسبوقة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز جهود الدولة فى القضاء على فيروس سى

تفاصيل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشرة

فلسطين والكويت تفوزان بجوائز الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة فى ورش أيام القاهرة الدولى للمونودراما

عفت السادات: المصريون أمام استحقاق دستوري مهم.. ومشاركتهم "ضرورية" (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

أخبار الظهيرة.. موعد انكسار الموجة الحارّة.. ومهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى

"السويس الجديدة" تعلن عن مزايدة لتنفيذ أعمال شبكات رى ومسطحات بعتاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل