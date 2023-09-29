64 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64775) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

مخالفات مرورية متنوعة

(16077) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(522) مخالفة السير بدون تراخيص.

(12) مخالفة موقف عشوائي.

(1226) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(8) مخالفات شروط التراخيص.

(4) مخالفات دراجات نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.