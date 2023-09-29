3 جهات تشن حملات تفتيش على منافذ تداول بيض المائدة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسيد اللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول بيض المائدة.

شركات تداول البيض

وردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والدقهلية، التي تبيع البيض بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، والتي تقوم بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنة رقابية من الزراعة، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسة، وداهمت مخازن بيض المائدة، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منها يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها ودون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

شارك في الحملة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل من المهندس رضا علوان، والدكتور سامي ضحاوى، والمهندس على أبي عميلة، وكل من المهندس أحمد محمود عبدالواحد، والمهندسة عزة بيومي محمد، مأموري الضبط القضائي بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

قاد الحملات اللواء عبدالعال المناوي واللواء حازم العراقي والعقيد عبدالعزيز الحامولي من مباحث التموين، والمهندس عمرو على والدكتور حسام عبدالرازق من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانوني عبدالله الحصري والباحث القانوني عمرو فتحي من جهاز حماية المنافسة، وبعض قيادات مباحث التموين بالمحافظات المذكورة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وجهاز حماية المنافسة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة وكل الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وفي كل أرجاء الجمهورية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتس آب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 - 01551183224.