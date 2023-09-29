الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المواطنون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالرحاب لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

المواطنون يتوافدون
المواطنون يتوافدون على مكاتب توثيق الشهر العقارى

توافد المواطنون  على مكاتب توثيق  الشهر العقاري بمدينة الرحاب شرق القاهرة لليوم الخامس علي التوالي؛ لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون على مكاتب توثيق� الشهر العقاري
المواطنون تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي مكاتب توثيق الشهر العقاري الرحاب الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات

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