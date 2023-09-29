"السويس الجديدة" تعلن عن مزايدة لتنفيذ أعمال شبكات رى ومسطحات بعتاقة

أعلن جهاز مدينة السويس الجديدة برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، عن طرح مزايدة لشركات المقاولات المتخصصة، لتنفيذ أعمال شبكات الري المسطحات الخضراء وصيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالمنطقة الصناعية بمنطقة عتاقة يتم طرح المناقصة لشركات المقاولات المتخصصة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

تفاصيل الاشتراطات الفنية لتنفيذ أعمال شبكة الرى بعتاقة

وأفادت المهندسة أسماء مخلوف، بأنه لتنفيذ الاشتراطات الفنية وأعمال التأمين يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز بالمنطقة الصناعية بعتاقة طريق السويس السخنة خلف مطاحن الـ5 نجوم نظيراد سداد مبلغ 299 جنيها.

واستكملت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن وفقا لشروط الفنية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية بكراسة الشروط، يتم تقدم العطاء بمظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى، باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

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وفيما يخص اشتراطات قيمة التأمين

وأوضحت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه يرفق بالمظروف الفنية تأمين ابتدائي بقيمة 350000 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة إلى أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر بمقر الجهاز بالمنطقة الصناعية بعتاقة، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر.

وأضافت أن فئة التصنيف المناسبة لتنفيذ أعمال شبكات ري وصيانة المسطحات الخضراء للمنطقة الصناعية بعتاقة الفئة الثانية أو الفئة السابعة لشركات المتخصصة من أعمال الأشغال العامة ومحطات الري وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، كما تخضع هذه لأحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية.

وذكر أن مدينة السويس الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وصدر قرار الجمهوري رقم 316 بتاريخ الموافق 28 يوليو 2021 والمتضمن تخصيص مساحة 65 ألف فدان تقريبا، لإقامة مجتمع عمراني جديد، حيث يحد مدينة السويس الجديدة شمالا مدينة السويس على بعد 30 كيلو ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كيلو وجنوبا المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغربًا يحدها العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كيلو تقريبًا، كما يحدها خليج السويس الجديدة وتتميز المدينة بوقوعها بالقرب من عدة مواني منها مينا الأدبية مينا العين السخنة ومينا السويس وتقع أيضًا مدينة السويس الجديدة على محاور التنمية الإقليمية المهمة والسويس الغردقة ومحور 30 يونيو وهي بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة ولا تزيد على 15 دقيقة.