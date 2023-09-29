أستاذ جهاز هضمي: تجربة مكافحة فيروس سي في مصر ناجحة وغير مسبوقة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن تجربة فيروس سي ناجحة وغير مسبوقة، منوهًا بأن مصر كانت تعاني منذ عقود طويلة من أمراض كثيرة، ومشاكل في المجال الصحي أخطرها فيروس سي، معقبًا: "كان لا يوجد بيت يخلو من فيروس سي أو مضاعفاته".

وأضاف "المنيسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واضحة، ورأينا خطة تم تنفيذها بشكل قوي جدًا، حيث أننا بدأنا بـ 24 مركز في القاهرة، ثم امتدت في باقي المحافظات على يد أطباء أكفاء وجهات معاونة عظيمة جدًا.

الأدوية تم تصنيعها بالكامل في مصر وتصرف بالمجان

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، أن الأدوية تم تصنيعها بالكامل في مصر، وتصرف بالمجان في هذا القطاع العام الحكومي، وبأسعار زهيدة في مستشفيات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأدوية تباع في العالم الغربي بأكثر من 150 ألف دولار، وهو رقم قاسي جدًا.

ولفت أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إلى أن القضاء على فيروس سي كان تجربة مصرية خالصة، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية، ونحن بصدد إعلان مصر خالية تمامًا من فيروس سي بالمعايير العالمية، بالإضافة إلى إشادة مجلة "فوربس" الأمريكية ونددت بالأداء الغربي في هذا المجال.