الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ جهاز هضمي: تجربة مكافحة فيروس سي في مصر ناجحة وغير مسبوقة

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن تجربة فيروس سي ناجحة وغير مسبوقة، منوهًا بأن مصر كانت تعاني منذ عقود طويلة من أمراض كثيرة، ومشاكل في المجال الصحي أخطرها فيروس سي، معقبًا: "كان لا يوجد بيت يخلو من فيروس سي أو مضاعفاته".

وأضاف "المنيسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واضحة، ورأينا خطة تم تنفيذها بشكل قوي جدًا، حيث أننا بدأنا بـ 24 مركز في القاهرة، ثم امتدت في باقي المحافظات على يد أطباء أكفاء وجهات معاونة عظيمة جدًا.

الأدوية تم تصنيعها بالكامل في مصر وتصرف بالمجان

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، أن الأدوية تم تصنيعها بالكامل في مصر، وتصرف بالمجان في هذا القطاع العام الحكومي، وبأسعار زهيدة في مستشفيات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأدوية تباع في العالم الغربي بأكثر من 150 ألف دولار، وهو رقم قاسي جدًا.

ولفت أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إلى أن القضاء على فيروس سي كان تجربة مصرية خالصة، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية، ونحن بصدد إعلان مصر خالية تمامًا من فيروس سي بالمعايير العالمية، بالإضافة إلى إشادة مجلة "فوربس" الأمريكية ونددت بالأداء الغربي في هذا المجال. 

فيروسي سي فيروس سي في مصر غير مسبوقة ناجحة تجربة محمد المنيسي محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي

مواد متعلقة

تفاصيل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشرة

فلسطين والكويت تفوزان بجوائز الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة فى ورش أيام القاهرة الدولى للمونودراما

عفت السادات: المصريون أمام استحقاق دستوري مهم.. ومشاركتهم "ضرورية" (فيديو)

"إرادة جيل": التجهيز لانتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطى (فيديو)

محمد ممدوح: مؤتمر اليوم كاشفًا لسياسات "الوطنية للانتخابات" خلال المرحلة المقبلة

"المصريين الأحرار": العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح (فيديو)

محلل سياسى يكشف عن تفاصيل الأزمة الأمنية فى بريطانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

مهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية ببنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل