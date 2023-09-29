وقف 19 حالة بناء على الأراضى الزراعية وأدوار مخالفة بكفر الزيات

تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 19 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 48 ساعة.

مصادرة معدات وخامات البناء

وقال عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 19 حالة لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، خلال 48 ساعة، وتمت مصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة

تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بضرورة التصدى لجميع محاولات البناء فى المهد.

غلق وتشميع 43 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة

وفى سياق آخر، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 43 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد "رحمي"، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، خاصة في ظل اقتراب تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية والورش والأنشطة الأخرى.