الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرقيب أول أبو طالب لـ "الشاهد": العدو الإسرائيلى لم يلتزم بعملية وقف إطلاق النار

الرقيب أول أبو طالب
الرقيب أول أبو طالب

قال الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، إنه بعد قرار وقف إطلاق النار، التزمت قواتنا المصرية بتنفيذ القرار لكن العدو الإسرائيلي لم يلتزم، وحدث اشتباكات.

 

وأضاف الرقيب أول عز الدين أبو طالب خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أنه في يوم وقفة عيد الأضحى، جاء إلينا قائد اللواء وهو العقيد بهجت عبدالرحمن، حيث تم ايقاف إسماعيل عزمي رحمه الله بسبب تفجيره الهويس، بالرغم من نجاحه في ايقاف الدبابات ومنعها من الدخول إلى الاسماعيلية، لكنه كان مخالف لقائد الجيش الثاني. 

 

وتابع: "العقيد بهجت عبدالرحمن جاء إلينا يوم وقفة عيد الأضحى، وقال لنا أن كل الجنود يجب عليها النزول إلى الحفر في الساعة الواحدة والنصف، ولا يخرج أحد رأسه إلى الأعلى، لأنه ستحدث ضربة خلال هذا التوقيت، ولم تتوقف المناوشات حتى الانسحاب في معاهدة السلام".

 

برنامج “الشاهد"                          

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز حرب اكتوبر أبطال أكتوبر الرقيب أبو طالب

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