أبو طالب يروى لـ"الشاهد" قصة جندى إسرائيلى صفعه بقلم وقابله بعد 26 عام

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

ووثق خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الخميس، أهم الدروس المستفادة بعد 50 سنة من حرب أكتوبر.

وقال:" الإصرار والعزيمة في تنفيذ الأهداف، وعدم اليأس في الوصول لها، إحنا كنا بنعيد التدريبات أكثر من مرة، مكناش بنقول خلاص بقى، وكان لازم تطلع على أكمل وجه".

وتابع: "وكان محطوط أمام أعيننا النصر أو الشهادة".

وواصل: "كان في عسكري إسرائيلي ضربته بالقلم وقت تحديد الأمم المتحدة للأرض في الإسماعيلية اللي كانت بيننا، والصدفة القدرية خلتني قابلته بعد 26 سنة، كنت في الخارجية واشتغلت في المطار، والطيارة الإسرائيلية كانت بتيجي الأربع، وكانت مهمتي أنزل الصالة لحل مشاكل الدبلوماسيين".

واستطرد: “وانا واقف لقيت واحد بيسلم عليا، وعرفته رغم مرور السنين، ولكني أنكرت معرفتي به وكان الكلام ده في 2003 ورفضت أسلم عليه وقتها وقلتله أعرفك منين، ولما قالي كلمة الإسماعيلية عشان يفكرني بنفسه بعدها سيبته ومشيت، وغيرت ميعاد ورديتي خليتها التلات بدل الأربعاء”.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.