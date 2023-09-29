الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرقيب أول عز الدين أبوطالب يكشف لـ"الشاهد" ظروف المعيشة والتدريب لحرب أكتوبر

الرقيب أول عز الدين
الرقيب أول عز الدين أبوطالب

كشف الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، عن ظروف المعيشة والتدريب لحرب أكتوبر.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الخميس:"كان التدريب يتم بالاشتراك بين مختلف الأسلحة داخل القوات المسلحة".

وأضاف:" قواتنا لم تحارب في 67 وزيادة التدريبات كانت تلهب حماستنا وتزيد من إصرارنا علي تحقيق النصر".

وتابع:"عندما كنا نعود لمنازلنا في الإجازات كان الجميع يسأل عن طريق الاستعداد للحرب وتفاصيل الاستعدادات، ولم نكن نتحدث عن كل الكواليس، ولكن كنا نطمئن الجميع علي التدريبات، وأن الجيش في استعداد تام للحرب، وأن وضع الجيش مختلف عما كان عليه في النكسة؛ لأن الصورة التي رسمت بعد النكسة هزمت معنويات الشعب، فكان لابد من إرسال رسالة طمأنه وهي النصر أو الشهادة"، و شعارنا أثناء التدريب "كان العرق في السلم يوفر الدم في الحرب".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أبطال أكتوبر 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 محمد الباز عز الدين أبوطالب علي عاشور

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