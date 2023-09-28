الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ"حلوة بلادي السمرة".. ياسمين علي تشعل مسرح "معكم" منى الشاذلي

ياسمين علي
ياسمين علي

أشعلت الفنانة الشابة، ياسمين علي، مسرح برنامج "معكم"، المذاع على قناة "أون"، بأغاني وطنية شهيرة، إذ بدأت بأغنية  "دولا مين"، وأغنية "بالأحضان"، و"حلوة بلادي السمرة".

وغنت الفنانة الشابة ياسمين علي، مع كورال "روح الشرق"، ضمن احتفالية برنامج "معكم" بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

برنامج “معكم”

وكانت قناة on روجت للحلقة من خلال حسابها على "فيس بوك"، إذ نشرت برومو الحلقة، معلقة عليه: "هنملى الاستوديو بالغناء والاحتفالات مع أجمل النجوم، انتظرونا مع أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي الموسم الجديد، الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة ON".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC.

ياسمين علي قناة اون معكم منى الشاذلي حلوة بلادي السمرة انتصارات أكتوبر

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