حرب الاستنزاف.. أشرف الشرقاوي: إسرائيل كانت ترى أن عبدالناصر قادرًا على لم الشمل العربي

قال الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية والأدب العبري، إنه بعد نجاح العدو الإسرائيلي في الانتصار بحرب 1967 كانت هناك فرحة عارمة بالداخل الإسرائيلي، لأنهم كانوا يرون بأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو القائد العربي الوحيد القادر على مناطحة إسرائيل ولم الشمل العربي.

وأضاف، خلال الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" المُذاع على قناة "الوثائقية"، أن الاتحاد السوفييتي دعم مصر بعد حرب 1967، وتم عمل جسر جوي وبحري وتم إمداد مصر بـ 50 ألف طن من المعدات العسكرية.

وأكد أن القادة في إسرائيل قالوا "سيناء ينفعش ننسحب منها"، ووقتها الأحزاب في إسرائيل ضغطت على القادة من أجل عدم الموافقة على أي مفاوضات حول الانسحاب.

وفي ذات السياق، قال اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أن مصر خسرت أغلب السلاح التي كانت تمتلكه بعد حرب 1967، وكان الهدف الأساسي خلال حرب الاستنزاف شراء سلاح جديد، ولم يكن أمامنا إلا السلاح الروسي.

وأشار إلى أن العدو بعد 5 يونيو 1967 استولى على سيناء بالكامل عدا بورفؤاد، وحاولوا فيما بعد الاستيلاء عليها بكل الطرق.

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