حرب الاستنزاف.. إنجي محمد جنيدى: بعد الحرب كان علينا إعادة بناء الجيش

قالت الدكتورة إنجى محمد جنيدى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن حرب 1967 تركت أثرا كبيرا جدا في القوات المسلحة، وكان علينا إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة من جديد.

وأضافت، خلال الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" على قناة "الوثائقية"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب الهزيمة قال "مفيش أي باب مفتوح أمامي للأسلحة إلا الاتحاد السوفيتي".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر في 1967، وكانت تعمل على تعظيم المكاسب الإسرائيلية، لأن إسرائيل خرجت من الحرب بـ 3 أضعاف مساحتها، وإسرائيل في هذا الوقت كانت تريد الاعتراف العربي بوجودها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن مصر في المرحلة التي تلت العدوان الإسرائيلي في 1967 تأكدت أنها لن تحصل على شبر واحد من أراضيها إلا بالقوة، ومن هنا بدأ التجمع العربي في قمة الخرطوم، وتم الاتفاق على أنه لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بإسرائيل.

وتابعت: "دارت منقشات على وضع البترول وهل يتم وقف البترول لأوروبا أم يتم ضخه، وبعد مناقشات أسفر الأمر عن استمرارية ضخ البترول مقابل إعطاء مبلغ لدول المواجهة قدر وقتها ب125 مليون دولار".