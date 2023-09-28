الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حرب الاستنزاف.. هدى زكريا: الشعب استشعر أن ناصر قادر على تحويل الهزيمة لنصر

حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن الشعب المصري كان يستشعر أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يهزم وأن عليه الانتظار حتى نحقق الانتصار، وأن الضربة الأولى لا تعني شيئًا، وكان الشعب يعرف أن عبد الناصر عليه الانتصار وتحويل الهزيمة إلى نصر.

وأضافت خلال الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" المُذاع على قناة "الوثائقية"، أن السيدة أم كلثوم عقب هزيمة 1967 طلبت صالح جودت الشاعر على التليفون وطلبت منه بسرعة كتابة أغنية، من أجل تلحينها سريعا، حتى تغنيها من أجل إرسال رسالة إلى الشعب المصري بأن مصر قادرة على الانتصار.

ولفتت إلى أن عبد الناصر عند سفره للسودان لحضور قمة الخرطوم، الجميع فوجئ بخروج جماهير غفيرة لاستقباله، وكان الجميع مستغربا بأن هذا الاستقبال الحافل لرئيس مهزوم.

وتابعت: "كان عبد الناصر زعيم وله كاريزما، ومؤتمر الخرطوم في هذا الوقت لعب دورا كبيرا في صمود مصر".

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هدى زكريا جمال عبدالناصر حرب الإستنزاف الوثائقية مؤتمر الخرطوم

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