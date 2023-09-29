عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة

مباريات كرة القدم تلقى الاهتمام الأكبر من الجماهير حول العالم، فهي أحد أشهر الأحداث الرياضية في العالم، وتقام على مدار العام في جميع أنحاء العالم.

و تحظى هذه المباريات بشعبية كبيرة بين الجماهير، وتجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، لذا يبحثون دائمًا عن مواعيد مباريات كرة القدم سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وتعرض الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري الإسباني

برشلونة يواجه إشبيلية الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة قنوات ـ beIN Sports

مباريات دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يواجه الجيش الرواندي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة ـ beIN Sports

أعلنت نادي بيراميدز عن قائمة لاعبيه لمواجهة الجيش الرواندي والتي تقام ، اليوم الجمعة، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 23 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، يوسف أسامة، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي، دودو الجباس، فيستون ماييلي.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في كيجالي.

أورلاندو بيراتس يواجه جوانينج جالاكسي الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة قنوات ـ beIN Sports

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء يواجه الاتحاد الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قنوات ـ ssc sports

الحزم يواجه التعاون الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قنوات ـ ssc sports

الطائي يواجه النصر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قنوات ـ ssc sports