الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 29-9-2023

أدعية الفجر
أدعية الفجر

دعاء يوم الجمعة هو من أفضل الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها، فهو يوم مبارك يستجاب فيه الدعاء، لذلك يجب على المسلم أن يحرص على الدعاء في هذا اليوم، وأن يدعو بكل ما يحب ويرجو من الله تعالى، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 29-9-2023. 

دعاء يوم الجمعة

اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أن ترزقني الهداية والصلاح، وأن توفقني لكل خير، وأن تجنبني كل شر.

اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في رزقي، ويسر لي أمري، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك أن تتقبل توبتي، وأن تغفر لي ذنبي، وأن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن ترزقني من فضلك.

اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري، وأن توفقني لكل خير، وأن تحفظني من كل شر.

اللهم إني أسألك أن تبارك لي في حياتي، وأن ترزقني السعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك أن تقضي حاجتي (ذكر الحاجة)، وأن تيسر لي أمري، وأن توفقني لكل خير.

 

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أدعية الفجر 

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقني في هذا اليوم رزقًا حلالًا طيبًا، وأن توفقني فيه لكل خير، وأن تجنبني فيه كل شر.

اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن تيسر لي أمري، وأن تبارك لي في حياتي.

اللهم إني أسألك أن تحفظني من كل شر، وأن تحميني من كل مكروه.

اللهم إني أسألك أن ترزقني السعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك أن تتقبل مني صلاتي وصيامي، وأن تتوب عليّ من ذنوبي، وأن ترزقني من فضلك.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن توفقني لكل خير، وأن تجنبني كل شر.

اللهم إني أسألك أن تبارك لي في حياتي، وأن ترزقني السعادة في الدنيا والآخرة.

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