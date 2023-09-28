الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول سابق فى الناتو: روسيا تبالغ بشأن تدخل بريطانيا فى الحرب

نيكولاس ويليامز
نيكولاس ويليامز

إن الدعم العسكري الغربي الكثيف لأوكرانيا خلال الأسابيع الماضية لم يعد فقط بالمال والسلاح من بعيد، لكنه دخل في طور المعلومات الاستخباراتية والتي أدت إلى استهداف الأسطول الروسي بالقرم.. هل من الممكن أن يكون ذلك الأمر توسعة للحرب والصدام الفعلي مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أم أن السلاح النووي لن يذهب بالمشهد إلى هكذا اتجاه؟ 

من جانبه قال نيكولاس ويليامز المسئول السابق في الناتو، إن الأمر ليس من المحتمل أن يتسع لدرجة أن تصل هذه الحرب إلى هذا الحد من الكارثة.

حذر غربي في الدعم الأوكراني 

وأضاف نيكولاس ويليامز، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البريطانيين والأمريكيين وغيرهم من الحلفاء قدموا المعلومات الاستخباراتية في بعض الأحيان، ولكن قدموها إلى أوكرانيا لاتخاذ قرارها بنفسها وتحديد كيفية استخدام هذه المعلومات الاستخباراتية، والدول الأعضاء بحلف الناتو وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا كانوا حذرين للغاية في دعمهم لأوكرانيا بحيث لا يكون هناك تورط مباشر.

وأشار إلى أنه بخلاف المخاوف الروسية من الحرب ضد الناتو، فإن الناتو أيضًا لديها بعض الشواغل في حرب مباشرة ضد روسيا، لافتًا إلى أن روسيا تبالغ بشأن تدخل بريطانيا في الحرب. 

الحرب الروسية الأوكرانية روسيا دعم الغرب لأوكرانيا الناتو أمريكا

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