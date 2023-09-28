الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا يحتفل بالمولد النبوى من داخل الحرم المكى

عصام السقا
عصام السقا

نشر الفنان عصام السقا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) صورة له مع تغريدة خلال تأدية مناسك العمرة في الأراضي المقدسة لمكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع المولد النبوي الشريف.

وكتب الفنان عصام السقا على حسابه في التغريدة: هل تظن أننا نحيي ذكرى النبي؟ لا والله، ذڪرى النبي هي التي تحيينا.. حبييي يارسول الله، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">هل تظن أننا نحي ذكرى النبي ؟<br>لا والله، ذڪرى النبي هي التي تحيينا..<br>حبييي يارسول الله ❤️ <a href="https://t.co/pAw2Fwzcyh">pic.twitter.com/pAw2Fwzcyh</a></p>&mdash; Essam Elsaka (@essamsakka) <a href="https://twitter.com/essamsakka/status/1707142686501642509?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27، 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

تأدية مناسك العمرة

كان الفنان عصام السقا قد أدى مناسك العمرة حسب ما نشره منذ عدة أيام على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شارك جمهوره ومتابعيه صورة له داخل الحرم المكي، مرتديًا زي الإحرام وممسكًا سبحة.

وعلق على صورته قائلًا: اللهم إني قصدت بيتك، أريد عمرة تغفر لي بها ذنبي، تستر لي بها عيبي وتفرج همي وتقضي ديني وتجب دعوتي يا كريم.

آخر أعمال الفنان عصام السقا

يجسد الفنان عصام السقا دوره في مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، من إنتاج أورما استديوز، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم السقا شخصية "عمدة" ويتعرض لعدة مواقف خلال أحداث المسلسل.

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز  للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي اجتماعي.

وكان قد نال الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة"، في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة، وقدم عصام الجائزة للراحل مصطفى درويش. 

 

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عصام السقا المولد النبوي فيسبوك عمدة صعيد مصر

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