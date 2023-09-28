الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل واستثمار يوضح ماهية مقايدة العملات المحلية بقيمة اسمية؟

مقايدة العملات المحلية
مقايدة العملات المحلية بقيمة اسمية

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ماهية مقايدة العملات المحلية بقيمة اسمية، قائلًا: "إنه في ظل الحرب الاقتصادية العالمية المشتعلة حاليا، فإن القرارات التي اتخذت سواء من الفيدرالي الأمريكي أو من العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم، تجعل سوء الصرف مضطربا، وتجعل هناك معوقات فيما يتعلق بحظر التداول الخاص بالدولار على وجه التحديد".

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أنه في إطار الخطوات العقابية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا والصين، حيث تقود كل منهما حربًا عالمية أخرى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار إزاحة الدولار جانبًا، بعيدًا عن التعاملات فيما بين الدول بعضها البعض.

وأوضح أن باقي دول العالم، وعلى وجه التحديد الدول النامية لا تنساق وراء هذا أو ذاك، بل تسعى لأن تيسر من حركة تعاملاتها الاقتصادية فيما بينها، وفي إطار ذلك وجدنا العديد من دول العالم أصبحت تبرم اتفاقيات ثنائية فيما بينها؛ للتعامل بين كل دولتين بالعملات الوطنية. 

وأشار إلى أن انضمام مصر والإمارات والسعودية إلى مجموعة دول البريكس، مؤشر على أن العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول الثلاث وبقية دول المجموعة تتجه نحو مزيد من القوة، كما أن الدول تسعى لأن تغلب عملاتها الوطنية، وهو الحدث الذي تتحرك خلاله مصر والإمارات، حيث تبرم مصر اتفاقيات مع دول أخرى، وهو ما يعني تيسير للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين وخاصة العلاقات التجارية. 

​الإمارات مصر الحرب الاقتصادية العالمية دول البريكس مقايدة العملات المحلية الدولار

الأكثر قراءة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

فى ذكرى النصر.. "العباسى" أول من رفع علم مصر على أرض سيناء

نائب "البنك المركزى" يلتقى وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات