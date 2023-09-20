رئيس طاقة النواب: العلاقات بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به بين دول العالم

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات وتبادل الزيارات المستمر يؤكد قوة ومتانة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وتعد نموذجا للعلاقات الأخوية في العالم.

وأضاف حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، كما أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية، خاصة أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أرسى دعائم العلاقة وتلاه أولاده على نفس النهج.

مصر والإمارات تلعبان دورًا كبيرًا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

وأشار عوض الله إلى أن الزيارة تناولت العديد من الملفات من أبرزها التنسيق للدورة المقبلة من قمة المناخ cop 28، حيث تشغل مصر الرئيس الحالي للدورة cop 27 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تسلم مصر الرئاسة لدولة الإمارات في ديسمبر المقبل ويتم تسليم الملفات، إضافة الى العديد من ملفات التعاون المشترك من أبرزها الأوضاع في السودان وليبيا والمنطقة.

وأوضح عوض أيضا أن مصر والإمارات تلعبان دورا كبيرا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الاوضاع الراهنة ويوجد تنسيق بين مصر والإمارات وتوافق على الملفات، حيث ينعكس التعاون بين البلدين على استقرار المنطقة بما لهما من ثقل اقتصادي وسياسي.

وشدد حسام عوض الله على أهمية العلاقات العربية المشتركة وتضافر الجهود العربية لمواجهة آثار الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العالمية وخلال التواجد فى الفعاليات والمنتديات العالمية.

وكان التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، فى مدينة أبوظبي الإثنين الماضى، حيث بحث الرئيس السيسي وبن زايد تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات واستمرار التنسيق بين قيادتي الدولتين بما يهدف إلى دعم استقرار المنطقة العربية.