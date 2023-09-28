الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يشارك في افتتاح معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة الدولي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

شارك حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة الدولي، في إفتتاح معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب  بالمحافظات، تحت شعار "شباب مصر مستقبلها"، وذلك بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

وبحسب بيان، فإن المعرض المنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يستمر من اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، حتى 4 أكتوبر المقبل، وشارك في افتتاحه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،ويُعد من أكبر المعارض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب.

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ويضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من 16 منتج بمشاركة أكثر من 150 عارض،وهذه المنتجات مصنوعة من:"الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف، والحرير، المكرمية، الفخار، الإيبوكس، الزجاج، الشموع، البام، الصدف".

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يأتي هذا المعرض في إطار خطة تمكين الشباب وتنمية النشء على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، بهدف تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يتوافق مع ملامح  الدولة المصرية في ظل الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

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ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى،بالاضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبني رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع القطاع الخاص، عن توفير أكثر من 16 منتج وصناعة مختلفة لشباب مراكز الشباب مصر في كافة المحافظات،بحسب رؤية  وحديث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن المعرض.

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وكان وزير العمل قد شارك اليوم فى ملتقى توظيف، وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية "توظيف وتدريب"، بدعوة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور لفيف من السفراء، ورؤساء الجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ورجال الصناعة والإعلاميين.

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وزير الشباب والرياضة حسن شحاتة وزير العمل استاد القاهرة الدولى معرض بيزنس يا شباب رئيس مجلس الوزراء

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