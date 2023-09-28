الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اختبار طبي يحدد مشاركة رضا سليم مع الأهلي أمام سان جورج

رضا سليم
رضا سليم

يخضع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لاختبار طبي مساء اليوم علي هامش المران الأخير قبل الدخول لمعسكر مغلق لمباراة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا من أجل الوقوف علي حالته بعدما اشتكي من ألام في الركبة وخضع لبرنامج تأهيلي مساء أمس علي هامش مران الفريق.

ويعاني رضا سليم من كدمة في الركبة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق أمس وهناك اتجاه لاستبعاد اللاعب من قائمة الفريق في مباراة سان جورج خوفا من تفاقم الإصابة.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق  تدريباته في السادسة من مساء اليوم يدخل عقب المران إلى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة إفريقيا. 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران أمس وذلك للتأكيد علي  بعض الأمور الفنية والتدريبية.

و قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا للاعبين على مجموعتين، الأولى في الجيم والثانية في الملعب.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية على أربعة فرق، تم خلالها تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة للاعبين.

رضا سليم الاهلى كولر سان جورج ستاد القاهرة

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