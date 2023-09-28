رحيل بطل سلسلة "هاري بوتر" البريطاني مايكل جامبون

رحل عن عالمنا الممثل البريطاني مايكل جامبون عن عمر يناهز 82 عامًا بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وجامبون هو بطل السلسلة الشهيرة "هاري بوتر"، وتصدر خبر رحيله محركات التواصل وموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”.

الممثل مايكل جامبون

هو ممثل بريطاني مشهور ولد في آيرلندا، وهو من أهم وأشهر الفنانين في المملكة المتحدة، وشارك في مجموعة متنوعة من الأدوار في المسرحية، التلفزيونية والأفلام.

مايكل جامبون في فيلم هاري بوتر

بدأ الممثل مايكل جامبون، حياته المهنية التي استمرت 60 عامًا في السير على المجالس مع السير لورانس أوليفييه وكان محبوبًا جدًا لدى الجماهير الأصغر سنًا مثل «ألباس دمبلدور» في أفلام هاري بوتر.

وفي 1990، كرمته الملكة إليزابيث الثانية بمنحه لقب «فارس الامبراطورية البريطانية»، ومنح لقب السير لمايكل جامبون.

الفنان مايكل غامبون وهو من مواليد 19 أكتوبر 1940 ممثل بريطاني مشهور ولد في آيرلندا.

وكشفت عائلة مايكل جامبون عن خبر وفاته في بيان قالت فيه: يشعرنا بحزن شديد عندما نعلن خسارة السير مايكل غامبون، الزوج والأب الحبيب، توفي مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرجوس على سريره، بسبب الالتهاب الرئوي.

امتدت مسيرة الممثل الإيرلندي الإنجليزي مايكل جامبون لما يقرب من 5 عقود، وفاز بأربع جوائز BAFTA وجائزتي RTS وجائزة أوليفييه.

واشتهر النجم الإنجليزي بدوره كمدير محبوب لهوجورتس بفيلم هاري بوتر، حيث تولى هذا الدور بعد وفاة الممثل الأصلي، ريتشارد هاريس، حتى نهاية السلسلة المكونة من ثمانية أفلام.

واضطر الممثل الشهير إلى إعلان اعتزال الفن ومن المسرح خصيصا في نفس العام بعد معاناته من فقدان مخيف للذاكرة، وهو ما وصفه بأنه قرار مفجع، حتي أصيب بمرض الالتهاب الرئوي والذي تسبب في رحيله عن عالمنا.